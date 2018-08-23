"Уфа" проиграла "Рейнджерс"

"Уфа" в первом матче 4-го отборочного раунда уступила "Рейнджерс" (0:1). Единственный гол на 41-й минуте забил Коннор Голдсон.
Ответная игра пройдет в России в четверг, 30 августа.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
"Рейнджерс" (Шотландия) – "УФА" (Россия) – 1:0 (1:0)
Гол: Голдсон, 41.
"Рейнджерс": Макгрегор, Таверньер, Голдсон, Катич, Флэнаган, Кандеяш (Лафферти, 69), Джек, Эджариа, Арфилд, Кент (Миддлтон, 77), Морелос.
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Аликин, Йокич, Салатич, Пауревич, Засеев (Ванек, 85), Обляков (Карп, 83), Игбун (Кротов, 90+3).
Предупреждения: Игбун, 58. Лафферти, 72. Засеев, 76. Пауревич, 90. Голдсон, 90+4.
Судьи: СТЕФАНСКИ, Бонек, Мырмус (все - Польша).
23 августа. Глазго. Стадион "Айброкс".
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-4/