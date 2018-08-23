23:37 23 августа | Футбол — Лига Европы

"Уфа" проиграла "Рейнджерс"


"Уфа" в первом матче 4-го отборочного раунда уступила "Рейнджерс" (0:1). Единственный гол на 41-й минуте забил Коннор Голдсон.

Ответная игра пройдет в России в четверг, 30 августа.

Лига Европы

4-й отборочный раунд

"Рейнджерс" (Шотландия) – "УФА" (Россия) – 1:0 (1:0)

Гол: Голдсон, 41.

"Рейнджерс": Макгрегор, Таверньер, Голдсон, Катич, Флэнаган, Кандеяш (Лафферти, 69), Джек, Эджариа, Арфилд, Кент (Миддлтон, 77), Морелос.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Аликин, Йокич, Салатич, Пауревич, Засеев (Ванек, 85), Обляков (Карп, 83), Игбун (Кротов, 90+3).

Предупреждения: Игбун, 58. Лафферти, 72. Засеев, 76. Пауревич, 90. Голдсон, 90+4.

Судьи: СТЕФАНСКИ, Бонек, Мырмус (все - Польша).

23 августа. Глазго. Стадион "Айброкс".

Лига Европы: календарь и результаты матчей

 

Рейнджерс - Уфа

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-4/​

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита" и "Уфы"
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