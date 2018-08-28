"Уфа" продала на матч с "Рейнджерс" три четверти билетов

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сказал, что за два дня продаж было реализовано 2/3 билетов на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Рейнджерс". Вместимость стадиона "Нефтяник" составляет 15 132 зрителя, а продаже остается около 4000 билетов.

– На данный момент динамика продаж билетов очень даже положительная, – цитирует ТАСС Газизова. – На сегодняшний день в наличии осталось чуть больше 4 тысяч билетов. Так что рассчитываем, что матч пройдет при полном стадионе.

В первом матче "Уфа" на выезде проиграла "Рейнджерс" (0:1), ответная игра состоится 30 августа.

"Уфа" – "Рейнджерс": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, ответный матч, 30 августа 2018,

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