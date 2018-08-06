"Уфа" пострадала из-за… нехватки стадионов в Люксембурге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в ответ на запрос "СЭ" объяснил, почему ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы между люксембургским "Прогресом" и "Уфой" пройдет не в четверг 16 августа, а двумя днями ранее – 14 августа. Как известно, такое планирование вынуждает сделать изменения в календаре 3-го тура чемпионата России, в котором встреча "Уфа" – "Краснодар" назначена на 13 августа.

– Матч изначально предполагалось перенести, так как один и тот же стадион используется тремя клубами из Люксембурга, – сообщили нам в УЕФА. – Как только стали известны участники 3-го отборочного раунда, это изменение было подтверждено официально. Потому что на этом этапе выступят две команды из трех вышеупомянутых. Они, "Прогрес" и "Дюделанж", не могут провести свои матчи в один день.

Речь идет о стадионе "Жози Бартель", на котором играют и "Прогрес", и "Дюделанж". При этом представитель УЕФА пока не ответил, можно ли поменять хозяина первого матча в паре "Уфа" – "Прогрес" или "Легия" – "Дюделанж".

Тогда, допустим, "Прогрес" мог бы сыграть с "Уфой" в Люксембурге 9 августа, а "Дюделанж" с "Легией", как и планируется, 16 августа. И не возникло бы проблем с российским календарем. (Александр БОБРОВ)