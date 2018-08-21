"Уфа" получила визы Великобритании

Футболисты "Уфы" получили визы для посещения Великобритании. Завтра, 22 июля, они вылетают в Шотландию на первую игру 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Рейнджерс".

- Все получили необходимые документы, сложностей никаких нет. Завтра около полудня вылетаем из Москвы, - сказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов. (Андрей СИЗЯКИН)

Ранее появилась информация, что уфимский клуб может не попасть в Глазго на матч против "Рейнджерс" из-за проблем с получением британских виз.

"Рейнджерс" - "Уфа", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.45