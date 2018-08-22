"Уфа" отправилась в Глазго на матч с "Рейнджерс"

"Уфа" на официальном сайте сообщила, что команда вылетела в Глазго на первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Рейнджерс". Состав, в котором Сергея Томарова отправилась в Шотландию, не уточняется.
Накануне игроки клуба из столицы Башкортостана получили визы для посещения Великобритании. Ранее сообщалось, что "Уфа" может не попасть в Глазго из-за проблем с получением разрешений на получение Соединенного королевства.
"Рейнджерс" – "Уфа", Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 21.45 по московскому времени
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Дополнительная информация
http://www.fcufa.pro/allarticle/lenta/58-news-komanda/5333-do-matcha-rejndzhersufa-ostalsya-odin-den