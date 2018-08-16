"Уфа" объявила стартовый состав на матч с "Прогресом"

"Уфа" и "Прогрес" объявили стартовые составы на матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы. В составе уфимского клуба с первых минут встречу начнут голкипер Александр Беленов и нападающий Силвестр Игбун.

Состав "Уфы": Беленов, Аликин, Йокич, Салатич, Карп, Живоглядов, Пауревич, Недельчару, Игбун, Табидзе, Обляков.

Состав "Прогреса": Флаусс, Де Алмейда, Бастос, О.Тилл, Гоброн, Мартинш, Ферино, С. Тилл, Холл, Карайер, Карапетян.

Первый матч между этими командами завершился со счетом 2:1 в пользу российского клуба.