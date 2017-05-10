Уэйн Руни: "Победа в Лиге Европы - шанс "МЮ" вернуться в Лигу чемпионов"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни накануне ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против "Сельты" отметил, что рассчитывает на победу в турнире. Также он признался, что не планирует менять команду.

- Это длинный и сложный турнир, который дает возможность выиграть трофей, - цитирует BBC Руни. - Завтра у нас будет шанс выйти в финал. Кроме того, очень важно вернуться в Лигу чемпионов, а через чемпионат Англии сделать это будет сложно.

Мое будущее? Я в "МЮ" уже 13 лет, поэтому хочу играть в футбол здесь. Чем больше времени я получаю на поле, тем лучше для меня и тем больше чувствую, что могу помочь команде. Уверен, что наш клуб будет успешным при Жозе Моуринью.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Сельта" состоится завтра, 11 мая, начало - в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.