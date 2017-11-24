Уэйн Руни: "Игра ничего для нас не решала, но должна быть гордость"

Капитан "Эвертона" Уэйн Руни выразил разочарование выступлением команды в Лиге Европы. В 5-м туре группового турнира "ириски", лишившиеся шансов на плей-офф, проиграли "Аталанте" со счетом 1:5.

– Игра ничего для нас не решала, но должна быть гордость. Плохо вот так проигрывать. Это очень расстраивает, огорчает, – цитирует BT Sport Руни. – Мы все должны нести ответственность. Нужно теперь набирать очки в премьер-лиге и подниматься выше. Смена тренера улучшила атмосферу в команде, но вопросы будущего должно решать руководство.