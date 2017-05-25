Уэйн Руни: "Фергюсон значил для "МЮ" очень много"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни после финала Лиги Европы с "Аяксом" (2:0) подчеркнул, что секрет главного тренера команды Жозе Моуринью заключается в его уверенности, передает из Стокгольма спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Футболист отметил важность попадания команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

– Насколько важно, что "Манчестер Юнайтед" попал в Лигу чемпионов?

– Очень важно. В последних трех-четырех интервью я повторял, что мы обязательно должны побеждать, и мы это сделали.

– Почему Моуринью так хорош в финалах?

– Я думаю, он просто знает, что победит. Всегда так было: перед каждым решающим матчем он выглядит так, будто его ничто не может сломить. В этом и заключается секрет Жозе.

– Отличалась ли подготовка к этому финалу от других?

– Не так сильно, как вы предполагаете. Всегда в подготовке что-то меняется – не важно, финал это или обычный календарный матч. Сейчас не было ничего необычного.

– Вы согласны с тем, что команде не хватает сэра Алекса Фергюсона?

– Трудно спорить с результатами: в последние годы мы не можем попасть в четверку сильнейших, хотя при сэре такого не было. Уверен, он значил для "МЮ" очень много.

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