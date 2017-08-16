УЕФА: "Зенит" заявил Краневиттера, "Утрехт" - Баэбека

Шесть клубов, выступающих в четырех отборочных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, внесли изменения в свои заявки, сообщили "СЭ" в УЕФА. В соответствии с регламентами этих турниров, вчера до полуночи можно было дозаявить по одному новичку.

В итоге "Зенит" включил в свой список под восьмым номером Клаудио Матиаса Краневиттера, а его соперник "Утрехт" - Жана-Кристофа Баэбека (номер 21). По одному новичку также добавили "Хапоэль" Б-Ш, "Олимпиакос" П, "Русенборг" и "Эстерсунд". (Александр БОБРОВ)

Напомним, что первый матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы "Утрехт" - "Зенит" состоится сегодня, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.