22:26 9 декабря | ФУТБОЛ — Лига Европы

УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении "Зари" после матча с "МЮ"

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УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении "Зари" после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (0:2). Украинский клуб может быть наказан за ненадлежащее обеспечение безопасности: блокировку входов, вторжение фанатов на поле, бросание болельщиками посторонних предметов и файеров.

Также дело заведено в отношении "Стандарда" и "Аякса", матч между которыми в Лиге Европы завершился вничью – 1:1. Фанаты амстердамского клуба бросали на поле посторонние предметы и файеры.

Оба дела будут рассмотрены дисциплинарным комитетом УЕФА 23 февраля 2017 года.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 6-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lancer 51

а почему не в 2025 году ?

00:26

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