УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении "Зари" после матча с "МЮ"

УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении "Зари" после матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" (0:2). Украинский клуб может быть наказан за ненадлежащее обеспечение безопасности: блокировку входов, вторжение фанатов на поле, бросание болельщиками посторонних предметов и файеров.

Также дело заведено в отношении "Стандарда" и "Аякса", матч между которыми в Лиге Европы завершился вничью – 1:1. Фанаты амстердамского клуба бросали на поле посторонние предметы и файеры.

Оба дела будут рассмотрены дисциплинарным комитетом УЕФА 23 февраля 2017 года.