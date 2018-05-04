УЕФА завел дело в отношении "Зальцбурга" и "Марселя"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зальцбурга" и "Марселя" по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги Европы, который проходил в Австрии и завершился победой хозяев со счетом 2:1. Однако в финал вышел "Марсель" за счет домашней победы – 2:0.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в отношении "Зальцбурга" дело открыто за бросание болельщиками посторонних предметов на поле, а также их выход на газон. Также австрийцы могут быть наказаны за неподобающее поведение представителя клуба Харальда Люрцера.

В отношении "Марселя" дело заведено за использование фанатами пиротехники и бросание предметов на поле.