УЕФА завел дело в отношении Симеоне и "Атлетико" после матча с "Арсеналом"

УЕФА на своем официальном сайте сообщил об открытии дисциплинарного дела в отношении "Атлетико" по итогам первого матча 1/2 финала Лиги Европы с "Арсеналом" (1:1). Испанскому клубу вменяется бросание болельщиками запрещенных предметов и неподобающее поведение тренера команды Диего Симеоне, оскорбившего главного арбитра встречи Клемана Тюрпена.



"Арсеналу" грозит наказание за использование болельщики пиротехники.

Напомним, Симеоне был недоволен действиями Тюрпена, требуя показать желтую карточку защитнику "Арсенала" Эктору Бельерину на 13-й минуте встречи. В результате тренер заработал удаление до конца встречи. Решения по матчу "Арсенал" - "Атлетико" будут вынесены 4 мая.



Также возбуждено дело в отношении "Марселя", болельщики которого использовали пиротехнику в матче с "Зальцбургом" (2:0). Это дело будет рассмотрено 31 мая.

Симеоне может пропустить 3 еврокубковых матча