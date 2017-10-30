УЕФА условно наказал "Кельн" закрытием гостевого сектора на матче еврокубков

УЕФА применил санкции к "Кельну" в связи с поведением болельщиков команды перед и во время матча группового турнира Лиги Европы против "Арсенала" (1:3). Напомним, что игра стартовал с часовым опозданием. Изначально встреча должна была начаться в 22.05 по московскому времени, но в итоге стартовый свисток был отложен из-за беспокойства полиции и организаторов за безопасность зрителей.

В день матча в Лондоне собралось 20 тысяч болельщиков "Кельна", несмотря на то, что гостевая квота составила лишь 3 тысячи билетов. Эти фанаты "козлов" пытались пробиться на стадион, в итоге перед входом на "Эмирейтс" скопилась толпа. Немцы скупали билеты у местных болельщиков и в итоге заполнили сектора на обоих ярусах арены.

Позже немецкие фанаты, уже попав в чашу стадиона, устроили драку со стюардами, которые не давали "нелегалам", купившим билеты на месте, залезть в гостевой сектор.

Koln fans fighting with stewards inside Emirates stadium. Group arrived in home end and fought their way into away section. pic.twitter.com/7RC17WZyz2 – Richard Conway (@richard_conway) 14 сентября 2017 г.

В итоге "Кельн" оштрафован решением УЕФА на 60 тысяч евро в связи с поведением фанатов, которые в том числе использовали пиротехнику, бросали на поле посторонние предметы и нанесли местному стадиону ущерб. Также немцы должны в течение 30 дней урегулировать с "Арсеналом" вопрос возмещения причиненного болельщиками ущерба.

Кроме того, клуб наказан условным запретом на реализацию билетов на следующий гостевой матч еврокубков.