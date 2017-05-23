УЕФА: угроз проведению финала Лиги Европы нет

УЕФА утверждает, что не располагает какими-либо сведениями об угрозе проведению финала Лиги Европы в Стокгольме. Ранее стало известно, что меры безопасности перед поединком "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" будут усилены из-за теракта в Манчестере. В понедельник на "Манчестер Арене" после завершения концерта Арианы Гранде прогремели два взрыва, 19 человек погибли на месте, еще трое скончались впоследствии, а 59 получили ранения.

"В настоящее время у нас нет информации, которая позволит считать, что финалу Лиги Европы в Стокгольме угрожают какие-либо атаки.

УЕФА в течение многих месяцев активно сотрудничает с местными властями и Футбольной ассоциацией Швеции, и с самого начала был учтен риск терроризма. Кроме того, после атак в Стокгольме в апреле прошлого года был осуществлен ряд дополнительных мер безопасности.

УЕФА призывает болельщиков прибыть на стадион как можно раньше, так как будет проведена детальная проверка на входе", - говорится в заявлении УЕФА.

Планируется, что футболисты выйдут на финал Лиги Европы в траурных повязках, а начнется игра с минуты молчания.

Встреча "Аякс" - "Манчестер Юнайтед" состоится 24 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.