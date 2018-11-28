УЕФА: "Сожалеем о неудобствах, доставленных "Ворскле" и ее болельщикам"

УЕФА подтвердил, что матч Лиги Европы "Ворскла" - "Арсенал" пройдет в Киеве, а не в Полтаве. Подтвердила это и "Ворскла" на своих страницах в соцсетях. В УЕФА выразили сожаление в связи с переносом игры в другой город.

- В качестве исключительной меры УЕФА пришлось срочно рассмотреть вопрос места проведения матча "Ворскла" - "Арсенал", - говорится в заявлении. - Срочное решение УЕФА перенести матч в Киев было связано с внезапным введением военного положения в некоторых регионах Украины и очень коротким сроком, чтобы оценить все возможные риски. УЕФА работает в тесно связи с Федерацией футбола Украины, чтобы этот матч состоялся на стадионе "Олимпийский". УЕФА сожалеет о неудобствах, которые возникли у "Ворсклы" и ее болельщиков из-за переноса матча. Также мы изучаем вопрос возможности проведения других матчей на территории Украины.

Матч состоится в Киеве 29 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.