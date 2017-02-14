УЕФА сократил срок дисквалификации Гранквиста до одного матча

Апелляционный комитет УЕФА постановил изменить решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА и сократил срок дисквалификации защитника "Краснодара" Андреаса Гранквиста, сообщает сайт клуба. Таким образом, 31-летний футболист пропустит только домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче", который состоится 16 февраля.

Швед был удален с поля в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Ниццы" (1:2) за вторую желтую карточку. Решением контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА от 26 января 2017 года на Гранквиста было наложено наказание в виде двух матчей дисквалификации, однако клуб и сам футболист не согласились с этим вердиктом. "Краснодар" подал апелляцию, в которой ходатайствовал о снижении срока дисквалификации до одного матча, поскольку в моменте, приведшем к удалению, Гранквист не имел намерения играть грубо и вообще в своей предыдущей карьере никогда не отличался грубыми действиями или недисциплинированным поведением на футбольном поле.