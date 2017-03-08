13:00 | ФУТБОЛ — Лига Европы

УЕФА разрешил "Ростову" раздать пледы болельщикам "МЮ"

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УЕФА разрешил акцию раздачи пледов болельщикам "Манчестер Юнайтед" перед матчем 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" – "МЮ". Ранее сообщалось, что данную акцию подготовили болельщики российской команды, чтобы показать, что пребывание в городе может быть максимально комфортным и безопасным для приезжих болельщиков.

– Наши болельщики очень ждут приезда в город такого большого клуба, как "Манчестер Юнайтед", – цитирует ТАСС пресс-службу "Ростова". – Ростовчане хотят показать свою гостеприимность и доброту болельщикам из Англии. Клуб полностью поддерживает такую акцию и получил от УЕФА одобрение на ее проведение.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4078868

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Slim Taller

Никто не боится замёрзнуть.Это такой перфоманс,насмешка над англичанами.Только, учитывая бедственное финансовое положение клуба,боюсь как-бы манчестерские нищие не начали собирать деньги на помощь Бердыеву.

13:55

30 лет за ЦСКА!

Не знал, что на проявление гостеприимства какие-то санкции нужны...

13:54

toni1983

Совсем уж ё...нулись! Замёрзнуть бояться? Там жара +15-17! Как президента встречают!

13:47

Promesov

БолельщикАм

13:05

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