УЕФА разрешил "Ростову" раздать пледы болельщикам "МЮ"

УЕФА разрешил акцию раздачи пледов болельщикам "Манчестер Юнайтед" перед матчем 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" – "МЮ". Ранее сообщалось, что данную акцию подготовили болельщики российской команды, чтобы показать, что пребывание в городе может быть максимально комфортным и безопасным для приезжих болельщиков.
– Наши болельщики очень ждут приезда в город такого большого клуба, как "Манчестер Юнайтед", – цитирует ТАСС пресс-службу "Ростова". – Ростовчане хотят показать свою гостеприимность и доброту болельщикам из Англии. Клуб полностью поддерживает такую акцию и получил от УЕФА одобрение на ее проведение.
Slim Taller
Никто не боится замёрзнуть.Это такой перфоманс,насмешка над англичанами.Только, учитывая бедственное финансовое положение клуба,боюсь как-бы манчестерские нищие не начали собирать деньги на помощь Бердыеву.
13:55
30 лет за ЦСКА!
Не знал, что на проявление гостеприимства какие-то санкции нужны...
13:54
toni1983
Совсем уж ё...нулись! Замёрзнуть бояться? Там жара +15-17! Как президента встречают!
13:47
Promesov
БолельщикАм
13:05