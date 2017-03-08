УЕФА разрешил "Ростову" раздать пледы болельщикам "МЮ"

УЕФА разрешил акцию раздачи пледов болельщикам "Манчестер Юнайтед" перед матчем 1/8 финала Лиги Европы "Ростов" – "МЮ". Ранее сообщалось, что данную акцию подготовили болельщики российской команды, чтобы показать, что пребывание в городе может быть максимально комфортным и безопасным для приезжих болельщиков.

– Наши болельщики очень ждут приезда в город такого большого клуба, как "Манчестер Юнайтед", – цитирует ТАСС пресс-службу "Ростова". – Ростовчане хотят показать свою гостеприимность и доброту болельщикам из Англии. Клуб полностью поддерживает такую акцию и получил от УЕФА одобрение на ее проведение.