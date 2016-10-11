УЕФА разрешил "Краснодару" проводить еврокубковые матчи на новой арене

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил "Краснодару" проводить домашние матчи Лиги Европы на новой арене. Первый матч на новой арене в Краснодаре был сыгран в воскресенье. В товарищеском матче сборная России уступила Коста-Рике (3:4).
Текст письма, полученного "Краснодаром" от УЕФА:
Пишем вам относительно вашего запроса о замене стадиона для оставшихся домашних матчей ФК "Краснодар" в Лиге Европы УЕФА-2016/17.
…Мы рады сообщить вам, что мы получили письменное согласие от всех клубов вашей группы (ФК "Шальке", ФК "Зальцбург" и ФК "Ницца"), которые подтвердили, что у них нет каких-либо возражений насчет замены места проведения матчей.
…Настоящим мы подтверждаем, что УЕФА в виде исключения одобрил запрос ФК "Краснодар" провести все оставшиеся матчи группового этапа, а также все последующие матчи (если клуб квалифицируется в стадию турнира "с выбыванием") на стадионе ФК "Краснодар".
Дополнительная информация
http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127304
PELMEN GUBASTIY
ДУРДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Какие торжества??????????????? Можно подумать, что Сурен Арутюнян построил объект /кстати, типа на свои --сиречь, деньги покупателей системы Тандер = Магнит/, ЧТОБЫ открыть на нём рынок, А* ля "Лужники - 2".....
13:33
П_о_в_а_р
Поздравления футбольным болельщикам Краснодара с белой завистью из Дмитрова, Внуково-5. ОУКБ.
13:28
jonnio
поздравление футбольным болельщикам Краснодара с белой завистью из Воронежа)
13:23
акробат
поздравление футбольным болельщикам Краснодара с белой завистью из Самары. осталось снять нефартовое проклятие сборной.
13:19