13:02 | ФУТБОЛ — Лига Европы

УЕФА разрешил "Краснодару" проводить еврокубковые матчи на новой арене

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Суббота. Краснодар. Экскурсия по новому стадиону.Экскурсия по стадиону "Краснодара"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил "Краснодару" проводить домашние матчи Лиги Европы на новой арене. Первый матч на новой арене в Краснодаре был сыгран в воскресенье. В товарищеском матче сборная России уступила Коста-Рике (3:4).

Текст письма, полученного "Краснодаром" от УЕФА:

Пишем вам относительно вашего запроса о замене стадиона для оставшихся домашних матчей ФК "Краснодар" в Лиге Европы УЕФА-2016/17.
…Мы рады сообщить вам, что мы получили письменное согласие от всех клубов вашей группы (ФК "Шальке", ФК "Зальцбург" и ФК "Ницца"), которые подтвердили, что у них нет каких-либо возражений насчет замены места проведения матчей.
…Настоящим мы подтверждаем, что УЕФА в виде исключения одобрил запрос ФК "Краснодар" провести все оставшиеся матчи группового этапа, а также все последующие матчи (если клуб квалифицируется в стадию турнира "с выбыванием") на стадионе ФК "Краснодар".

Дополнительная информация

http://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=127304

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КОММЕНТАРИИ (4)
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PELMEN GUBASTIY

ДУРДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Какие торжества??????????????? Можно подумать, что Сурен Арутюнян построил объект /кстати, типа на свои --сиречь, деньги покупателей системы Тандер = Магнит/, ЧТОБЫ открыть на нём рынок, А* ля "Лужники - 2".....

13:33

П_о_в_а_р

Поздравления футбольным болельщикам Краснодара с белой завистью из Дмитрова, Внуково-5. ОУКБ.

13:28

jonnio

поздравление футбольным болельщикам Краснодара с белой завистью из Воронежа)

13:23

акробат

поздравление футбольным болельщикам Краснодара с белой завистью из Самары. осталось снять нефартовое проклятие сборной.

13:19

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