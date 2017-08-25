УЕФА представил новый мяч Лиги Европы

УЕФА на своей официальной странице в Твиттере презентовал официальный мяч Лиги Европы на сезон-2017/18.
"Новый сезон. Новый мяч. Представляем новый официальный мяч Лиги Европы на сезон-2017/18", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня узнают своих соперников на групповом этапе турнира "Локомотив" и "Зенит". "СЭ" проведет онлайн жеребьевки.
New season. New ⚽.– UEFA Europa League (@EuropaLeague) 25 августа 2017 г.
Introducing the new 2017/18 #UEL official match ball by @adidasfootball. #HereToCreate pic.twitter.com/4mwikPtQZq