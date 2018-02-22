УЕФА поздравил Ивановича с 34-летием

УЕФА в Твиттере Лиги Европы поздравил с днем рождения защитника "Зенита" Бранислава Ивановича. Сегодня, 22 февраля, сербскому футболисту питерцев исполняется 34 года.

"С днем рождения, победитель Лиги Европы-2012/13 и легенда "Челси" Бранислав Иванович", - говорится в сообщении, к которому прикреплены фотографии именинника пятилетней давности с трофеем второго по значимости еврокубка.

Напомним, Иванович выиграл Лигу Европы в 2013 году, обыграв "Бенфику" (2:1). Победу лондонцам принес гол Ивановича на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Сегодня "Зенит" встретистя с "Селтиком" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Матч начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.