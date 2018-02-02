УЕФА подтвердил включение Мусы и Бистровича в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы

УЕФА на своем официальном сайте подтвердил, что ЦСКА включил в заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы нападающего Ахмеда Мусу и полузащитника Кристияна Бистровича. В 1/16 финала второго по значимости еврокубкового турнира армейцы сыграют с "Црвеной Звездой".

Ранее о включении Мусы и Бистровича в заявку на матчи Лиги Европы сообщила пресс-служба столичной команды.

Отметим, что российский клуб не стал исключать никого из футболистов из заявки на международные матчи. Сербы, в свою очередь, дозаявили нападающего Эль-Фарду Бен Набуана и защитника Стефана Хаджина. Из списка игроков белградской команды были исключены полузащитник Филип Баинович и нападающий Рикардинью.

Напомним, первый матч между ЦСКА и "Црвеной Звездой" состоится 13 февраля в Белграде. Ответная игра пройдет 21 февраля в Москве.