УЕФА отправил Вернблума в центр защиты, а Миланова в атаку ЦСКА

УЕФА на официальном сайте опубликовал альтернативную от официальной расстановку ЦСКА на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона". По версии организаторов турнира, Понтус Вернблум сыграет на позиции центрального защитника, а Георгий Миланов составит пару нападающих с Ахмедом Мусой.

Состав ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин - Кучаев, Дзагоев, Натхо, Головин, Миланов - Муса, Вернблум;

Состав ЦСКА по версии УЕФА: Акинфеев - А. Березуцкий, Вернблум, Игнашевич - Набабкин, Натхо, Дзагоев, Головин, Кучаев - Муса, Миланов.

Матч ЦСКА - "Лион" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра пройдет в Лионе 15 марта.