УЕФА отправил Вернблума в центр защиты, а Миланова в атаку ЦСКА

УЕФА на официальном сайте опубликовал альтернативную от официальной расстановку ЦСКА на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Лиона". По версии организаторов турнира, Понтус Вернблум сыграет на позиции центрального защитника, а Георгий Миланов составит пару нападающих с Ахмедом Мусой.
Состав ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин - Кучаев, Дзагоев, Натхо, Головин, Миланов - Муса, Вернблум;
Состав ЦСКА по версии УЕФА: Акинфеев - А. Березуцкий, Вернблум, Игнашевич - Набабкин, Натхо, Дзагоев, Головин, Кучаев - Муса, Миланов.
Матч ЦСКА - "Лион" состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. Ответная игра пройдет в Лионе 15 марта.
Наш состав на #ЦСКАЛион!– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 8 марта 2018 г.
Акинфеев, Кучаев, А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Миланов, Натхо, Дзагоев, Головин, Вернблум, Муса.
Запасные: Помазун, Витиньо, Бистрович, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Хосонов. pic.twitter.com/DHbp8nI9lh