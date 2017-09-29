Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:17 | Футбол — Лига Европы

УЕФА открыл разбирательство по итогам матча "Кельн" – "Црвена Звезда"


УЕФА начал дисциплинарное разбирательство по итогам матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы "Кельн""Црвена Звезда" (0:1), информирует официальный сайт организации.

Разбирательство в отношении "Кельна" открыто по четырем пунктам: недостаточно хорошая организация матча, бросание болельщиками предметов с трибун, блокирование проходов и использование пиротехники.

Сербский клуб может быть наказан за бросание предметов с трибун и использование пиротехники.

Оба дела будут рассмотрены 19 октября. Ранее также сообщалось, что после матча произошла массовая драка между болельщиками команд.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий