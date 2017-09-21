УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча "Марсель" - "Коньяспор"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Марселя" по итогам матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Коньяспора" (1:0), информирует официальный сайт организации. Французский клуб может быть наказан по трем пунктам – за использование болельщиками команды пиротехники, бросание посторонних предметов на поле и блокирование лестниц фанатами на секторах, что нарушает правила УЕФА по безопасности.

Решение о наказании контрольным, этическим и дисциплинарным комитетом УЕФА будет принято 19 октября.