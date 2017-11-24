20:55 | Футбол — Лига Европы

УЕФА открыл дело в отношении "Зенита" из-за проявления расизма

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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита" по итогам матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (2:1), информирует официальный сайт организации. Встреча прошла 23 ноября на стадионе Санкт-Петербург.

Питерский клуб обвиняется по двум пунктам: расистское поведение болельщиков и использование болельщиками пиротехники.

Дата рассмотрения дела будет определена позже.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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edgar84

чего хотеть, если сам клуб это дело поощряет чуть ли не на идеологическом уровне)

21:24

баламошка

Бакланам-расистам надо всыпать плетей и отправить на клюквенные и брусничные плантации. Работай, баклан, Солнце ещё высоко!

21:20

ravilius777

а ещё это единственный клуб в мире в который сознательно не берут играть африканцев

21:18

Помпей

Только вот вопрос,а расизм был в отношении кого?Я например негров в составе вардара не наблюдал или в отношении армян из вардара их арами называли или хачапури с них бросали?Или расизм в отношении белых?)))

21:15

гаттузо туп

Да быть такого не может!Наветы злопыхата!В"культурной столице"-самые культурные в мире болелы!))

21:05