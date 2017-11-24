УЕФА открыл дело в отношении "Зенита" из-за проявления расизма

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита" по итогам матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (2:1), информирует официальный сайт организации. Встреча прошла 23 ноября на стадионе Санкт-Петербург.
Питерский клуб обвиняется по двум пунктам: расистское поведение болельщиков и использование болельщиками пиротехники.
Дата рассмотрения дела будет определена позже.
edgar84
чего хотеть, если сам клуб это дело поощряет чуть ли не на идеологическом уровне)
21:24
баламошка
Бакланам-расистам надо всыпать плетей и отправить на клюквенные и брусничные плантации. Работай, баклан, Солнце ещё высоко!
21:20
ravilius777
а ещё это единственный клуб в мире в который сознательно не берут играть африканцев
21:18
Помпей
Только вот вопрос,а расизм был в отношении кого?Я например негров в составе вардара не наблюдал или в отношении армян из вардара их арами называли или хачапури с них бросали?Или расизм в отношении белых?)))
21:15
гаттузо туп
Да быть такого не может!Наветы злопыхата!В"культурной столице"-самые культурные в мире болелы!))
21:05