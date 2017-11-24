УЕФА открыл дело в отношении "Зенита" из-за проявления расизма

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита" по итогам матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вардаром" (2:1), информирует официальный сайт организации. Встреча прошла 23 ноября на стадионе Санкт-Петербург.

Питерский клуб обвиняется по двум пунктам: расистское поведение болельщиков и использование болельщиками пиротехники.

Дата рассмотрения дела будет определена позже.