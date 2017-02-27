13:02 | ФУТБОЛ — Лига Европы

УЕФА открыл дело в отношении болельщиков "Ростова"

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УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении болельщиков "Ростова" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" (1:1), сообщает официальный сайт союза. Фанатов обвиняют в использовании пиротехники. Инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольного, этического и дициплинарного комитета УЕФА 23 марта.

"Ростов" победил "Спарту" по сумме двух матчей (4:0, 1:1) и в 1/8 финала встретится с "Манчестер Юнайтед".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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varelik

на питерских и ЦСКА овских

13:27

PitersS

Болелы Ростова поняли-раз их команда выходит в топ клубов России, то и им надо, как-то, соответствовать этому топу-файеры, драки, мат и ломание кресел зачтется им в этом стремлении. И, да, с семечками надо кончать-не культурно это, как-то..

13:27

Вопреки

Поздравляю неадекватов... С пеной у рта поносят руководство Ростовской области и клуба из-за отсутствия средств для команды, а сами усугубляют ситуацию своим идиотизмом... Хотят быть похожими на питерских и спартаковских отморозков ? Ну так теперь ждите крупных штрафов для "Ростова" или вообще закроют фанатскую трибуну - ну и кому вы сделали хуже, безбашенные ? А в "Ростове" вообще работает кто-нибудь с такими горе-болеьщиками, или все так-же с билетами пущено на самотек ? Грустно

13:23

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