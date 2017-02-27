УЕФА открыл дело в отношении болельщиков "Ростова"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении болельщиков "Ростова" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" (1:1), сообщает официальный сайт союза. Фанатов обвиняют в использовании пиротехники. Инцидент будет рассмотрен на заседании Контрольного, этического и дициплинарного комитета УЕФА 23 марта.

"Ростов" победил "Спарту" по сумме двух матчей (4:0, 1:1) и в 1/8 финала встретится с "Манчестер Юнайтед".

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