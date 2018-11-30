18:29 | Футбол — Лига Европы

УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча с "Рапидом"

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УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2), информирует официальный сайт организации. Московский клуб обвиняется в следующем:

1. Появление постронних людей на поле;

2. Блокирование лестничных проходов.

Дело будет рассмотрено 13 декабря Управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА.

Напомним, во время этого матча на поле выбежал болельщик, попытавшийся напасть на капитана "Спартака" Дениса Глушакова

Спартак - Рапид В

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 5-й тур. Матчи "Зенита", "Спартака", "Краснодара" и другие игры
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