УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча с "Рапидом"

УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (1:2), информирует официальный сайт организации. Московский клуб обвиняется в следующем:

1. Появление постронних людей на поле;

2. Блокирование лестничных проходов.

Дело будет рассмотрено 13 декабря Управлением по контролю, этике и дисциплине УЕФА.

Напомним, во время этого матча на поле выбежал болельщик, попытавшийся напасть на капитана "Спартака" Дениса Глушакова.

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