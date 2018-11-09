УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3). Как сообщили "СЭ" в пресс-службе организации, красно-белые обвиняются по четырем пунктам:

1. Бросание предметов на поле;

2. Запуск фейерверков;

3. Позднее начало матча;

4. Блокирование лестничных проходов.

"Рейнджерс" обвиняется только в позднем начале игры.

Дело будет рассмотрено 13 декабря Советом УЕФА по контролю, этике и дисциплине.

"Спартак" занимает второе место в группе G, имея в активе 5 очков. "Рейнджерс" с тем же количеством баллов располагается на третьей строчке.

Все о Лиге Европы - здесь