18:31 | Футбол — Лига Европы

УЕФА открыл дело против "Спартака"

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УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3). Как сообщили "СЭ" в пресс-службе организации, красно-белые обвиняются по четырем пунктам:

1. Бросание предметов на поле;

2. Запуск фейерверков;

3. Позднее начало матча;

4. Блокирование лестничных проходов.

"Рейнджерс" обвиняется только в позднем начале игры.

Дело будет рассмотрено 13 декабря Советом УЕФА по контролю, этике и дисциплине.

"Спартак" занимает второе место в группе G, имея в активе 5 очков. "Рейнджерс" с тем же количеством баллов располагается на третьей строчке. 

Спартак - Рейнджерс

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
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