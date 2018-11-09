УЕФА открыл дело против "Спартака" по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рейнджерс" (4:3). Как сообщили "СЭ" в пресс-службе организации, красно-белые обвиняются по четырем пунктам:
1. Бросание предметов на поле;
2. Запуск фейерверков;
3. Позднее начало матча;
4. Блокирование лестничных проходов.
"Рейнджерс" обвиняется только в позднем начале игры.
Дело будет рассмотрено 13 декабря Советом УЕФА по контролю, этике и дисциплине.
"Спартак" занимает второе место в группе G, имея в активе 5 очков. "Рейнджерс" с тем же количеством баллов располагается на третьей строчке.
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