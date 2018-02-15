УЕФА открыл дело против ЦСКА за пиротехнику в матче с "Црвеной Звездой"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА за поведение болельщиков в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (0:0), сообщает официальный сайт организации.
Перед началом второго тайма поклонники армейцев зажгли пиротехнику, из-за его стадион в Белграде был затянут дымом. Помимо использования пиротехники, ЦСКА вменяют бросание посторонних предметов. Также УЕФА открыл дело и против "Црвены Звезды" - за пиротехнику и блокирование лестниц.
ЦСКА грозит штраф 500 евро за каждую единицу пиротехники и еще 50 процентов суммы за рецидив.
Дела в отношении обоих клубов будут рассмотрены 22 марта.
Ответный матч 1/16 финала состоится в Москве 21 февраля.
bond1951
начинается............ нет продолжается чистка следующие спартак и зенит................
17:00
Бу-га-га!
А вы гамадрилы, Митюнь.))) А гамадрилов можно только масштабностью приструнить.)))
16:47
SpaMan
Кони такие кони
15:55
Митяй Антибомж
Как Спартаку штрафы, так десятки и сотни тысяч. Как Гинеру, так копейки какие-то считают.
15:15
Vittorio-049
этих зверей нельзя выпускать за пределы страны. зачем им визы выдают?
14:47
fedland
Их надо в клетку посадить, намордники и ошейники надеть...
14:46