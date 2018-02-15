14:31 | Футбол — Лига Европы

УЕФА открыл дело против ЦСКА за пиротехнику в матче с "Црвеной Звездой"

6

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА за поведение болельщиков в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (0:0), сообщает официальный сайт организации.

 
Вторник. Белград. &quot;Црвена Звезда&quot; - ЦСКА - 0:0. Файер-шоу во время матча.Файер-шоу и ничья ЦСКА в Белграде

Перед началом второго тайма поклонники армейцев зажгли пиротехнику, из-за его стадион в Белграде был затянут дымом. Помимо использования пиротехники, ЦСКА вменяют бросание посторонних предметов. Также УЕФА открыл дело и против "Црвены Звезды" - за пиротехнику и блокирование лестниц.

ЦСКА грозит штраф 500 евро за каждую единицу пиротехники и еще 50 процентов суммы за рецидив.

Дела в отношении обоих клубов будут рассмотрены 22 марта.

Ответный матч 1/16 финала состоится в Москве 21 февраля.

6
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

bond1951

начинается............ нет продолжается чистка следующие спартак и зенит................

17:00

Бу-га-га!

А вы гамадрилы, Митюнь.))) А гамадрилов можно только масштабностью приструнить.)))

16:47

SpaMan

Кони такие кони

15:55

Митяй Антибомж

Как Спартаку штрафы, так десятки и сотни тысяч. Как Гинеру, так копейки какие-то считают.

15:15

Vittorio-049

этих зверей нельзя выпускать за пределы страны. зачем им визы выдают?

14:47

fedland

Их надо в клетку посадить, намордники и ошейники надеть...

14:46

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!