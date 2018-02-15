УЕФА открыл дело против ЦСКА за пиротехнику в матче с "Црвеной Звездой"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении ЦСКА за поведение болельщиков в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (0:0), сообщает официальный сайт организации.

Перед началом второго тайма поклонники армейцев зажгли пиротехнику, из-за его стадион в Белграде был затянут дымом. Помимо использования пиротехники, ЦСКА вменяют бросание посторонних предметов. Также УЕФА открыл дело и против "Црвены Звезды" - за пиротехнику и блокирование лестниц.

ЦСКА грозит штраф 500 евро за каждую единицу пиротехники и еще 50 процентов суммы за рецидив.

Дела в отношении обоих клубов будут рассмотрены 22 марта.

Ответный матч 1/16 финала состоится в Москве 21 февраля.