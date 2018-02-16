УЕФА открыл дело против "Црвены Звезды" и "Кельна"

Дисциплинарная инстанция УЕФА открыла дело в отношении сербской "Црвены Звезды" и немецкого "Кельна" по итогам матча 6-го тура группового турнира Лиги Европы, сообщает пресс-служба организации. Игра проходила 7 декабря в Белграде и завершилась со счетом 1:0.

Дело открыто в отношении команд из-за использования болельщиками пиротехники и бросания предметов на поле. Вердикт будет вынесен 22 февраля.

Напомним, ранее УЕФА открыл дело против ЦСКА из-за использования фанатами армейцев пиротехники во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". Игра состоялась 13 февраля и завершилась со счетом 0:0.