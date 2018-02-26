УЕФА открыл дело против "Аталанты" из-за расистских выкриков в адрес Батшуайи

УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Аталанты". Болельщики итальянской команды выкрикивали расистские кричалки в адрес нападающего дортмундской "Боруссии" Миши Батшуайи во время матча 1/16 финала Лиги Европы (1:1).

Напомним, что бельгиец после игры обвинил болельщиков итальянской команды в расизме. По словам Батшуайи, он слышал с трибун имитацию характерных обезьяньих звуков.

"2018 год, и все еще расистский обезьяньи звуки на трибунах... Серьезно?! Надеюсь, вам понравится смотреть остальную часть Лиги Европы по телевизору, пока мы проходим дальше", – обратился футболист к болельщикам "Аталанты" в своем Твиттере.