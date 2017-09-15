УЕФА открыл дело по матчу "Арсенал" - "Кельн"

УЕФА на своем официальном сайте объявил об открытии дисциплинарного дела по итогам матча группового турнира Лиги Европы между "Арсеналом" и "Кельном" (3:1).

Немецкий клуб обвиняется в беспорядках, которые болельщики устроили на стадионе, бросание на поле файеров и посторонних предметов, а также повреждения, нанесенные стадиону.

Лондонцы обвиняются в блокировании лестниц болельщиками на секторах, что нарушает правила УЕФА по безопасности.

21 сентября эти нарушения будут рассмотрены отделом по контролю за этикой.

Напомним, что перед игрой немецкие фанаты проникли на стадион "канониров" без билетов и пытались занять места болельщиков соперника. Полиция отложила начало игры, стартовый свисток был дан на час позже.

"Арсенал" выпустил заявление после беспорядков на матче с "Кельном": "безопасность фанатов всегда была нашей главной заботой" //

20 тысяч немцев зажгли в Лондоне. Фанаты "Кельна" ждали этого 25 лет //

Безумие фанатов "Кельна" в Лондоне. Что происходит



