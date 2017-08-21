Уличная атлетика при поддержке Datsun
14:29 | Футбол — Лига Европы

УЕФА открыл дело по баннеру "Легии"

Варшава. Новый баннер болельщиков "Легии". Фото Фото twitter.com
Варшава. Новый баннер болельщиков "Легии". Фото Фото twitter.com

Официальный сайт УЕФА сообщает, что организация открыла дисциплинарное дело по баннеру фанатов "Легии".

Напомним, что на игру матча отборочного раунда Лиги Европы против "Шерифа" (1:1) болельщики польского клуба вывесили огромный баннер, изображающий чиновника УЕФА в виде свиньи.

Отметим, что УЕФА во второй раз подряд может оштрафовать клуб в этом отборе Лиги Европы. В прошлый раз клуб раскошелился на 35 тысяч евро за баннер фанатов в честь Варшавского восстания, во время которого немцы убили 160 тысяч человек.

Cуперперфоманс в Варшаве. Болельщики "Легии" ответили УЕФА //
УЕФА оштрафовал "Легию" за баннер о Варшавском восстании //
Невероятный баннер в Варшаве. И вот что он означает
 

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий