УЕФА открыл дело о нацистском баннере болельщиков "Челси"

УЕФА открыл дело в отношении "Челси" о проявлениях болельщиками ксенофобии, сообщает официальный сайт союза. Во время выездного матча группового турнира Лиги Европы против венгерского "Види" на гостевой трибуне был замечен баннер с эмблемой дивизии СС "Мертвая голова". Кроме того, фанатов обвиняют в проявлениях расизма.

"Челси" грозит закрытие трибун на домашнем матче еврокубков. Ближайшую игру дома лондонцы проведут 21 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Мальме", однако пройдет она без ограничений, поскольку заседание по делу о расизме намечено на 28 февраля.