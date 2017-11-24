УЕФА открыл дела против "Партизана" и "Црвены Звезды"

УЕФА открыл дисциплинарные дела в отношении "Партизана" и "Црвены Звезды" по итогам матчей 5-го тура группового турнира Лиги Европы, информирует официальный сайт организации.

"Партизан" по итогам домашнего матча с "Янг Бойз" (2:1) может быть наказан за: появление посторонних лиц на поле, использование пиротехники, расистское поведение, заблокированные лестницы на стадионе, поведение болельщиков.

"Црвена Звезда" по итогам встречи с БАТЭ (0:0) обвиняется в расистском поведении болельщиков. Белорусский клуб также может быть наказан за заблокированные лестницы стадиона и недостаточную организацию движения зрителей.