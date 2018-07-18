УЕФА отклонил апелляции "Зенита" и "Спартака" по итогам матчей в Лиге Европы, информирует официальный сайт организации.

Ранее петербургский клуб подал апелляцию на решение о закрытии домашнего стадиона на следующий еврокубковый матч. Красно-белые были не согласны с запретом на продажу билетов на три гостевых еврокубковых матча.

Напомним, 31 мая контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело о беспорядках, устроенных спартаковскими болельщиками в Бильбао во время проведения матча 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком".

Московский клуб был наказан штрафом в размере 55 тысяч евро, а также запретом на продажу билетов болельщикам красно-белых на два гостевых матча и один условно с испытательным сроком – два года.

Зенит был наказан за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1). Встреча состоялась 15 марта в Санкт-Петербурге. "Зениту" вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун). "Зенит" также оштрафован на 20 тысяч евро и дополнительно на 50 тысяч евро за расистское поведение болельщиков.