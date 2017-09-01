УЕФА оставил в силе наказание "Партизана"

УЕФА отклонил апелляцию "Партизана" и оставил в силе решение от 7 августа о наказании клуба, информирует пресс-служба организации.

Ранее сербский клуб был наказан проведением двух домашних еврокубковых матчей без зрителей за поведение болельщиков. Нарушения правил безопасности, а также некорректное поведение фанатов были зафиксированы в матчах отборочных раундов Лиги чемпионов против "Будучности" (11 июля) и "Олимпиакоса" (25 июля).

"Партизан" также оштрафован на 130 тысяч евро и наказан проведением еще одного домашнего матча без зрителей условно с испытательным сроком на три года за следующие нарушения на домашних матчах: блокировка лестничных проходов на стадионе, использование болельщиками пиротехники, бросание на поле запрещенных предметов, выбегание болельщиков на поле, а также расистские выкрики.