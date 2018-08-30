УЕФА оштрафовал "Зенит", других наказаний не будет

В ответ на запрос "СЭ" УЕФА сообщил, что за нарушение порядка болельщиками во время матча Лиги Европы между минским "Динамо" и "Зенитом" (4:0) клуб из Санкт-Петербурга оштрафован на 20 тысяч евро. Кроме того, по данным "СЭ", сине-бело-голубых обяжут связаться с минским клубом и решить вопрос о компенсации ущерба. Никаких иных более серьезных наказаний к "Зениту" не применят.

Ранее появлялась информация, согласно которой к российскому клубу могут быть применены дополнительные санкции. (Александр БОБРОВ)