19:11 | ФУТБОЛ — Лига Европы

УЕФА оштрафовал "Ростов" на 16 тысяч евро за использование пиротехники

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УЕФА принял решение оштрафовать "Ростов" за использование болельщиками пиротехники во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" (1:1), сообщает пресс-служба организации. Сумма штрафа составила 16 тысяч евро.

Кроме того, на 50 тысяч евро был оштрафован "Сент-Этьен" за поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (0:3). Фанаты во время этого поединка использовали пиротехнику и бросали на поле посторонние предметы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЗлобныйЖиртрест

Надо эти штрафы на фанатов перекладывать: накопилось за сезон штрафов на миллион - разделили эту сумму на число абонементов и соответственно подняли цену. А то недоумки только своему же клубу гадят

19:36

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