УЕФА оштрафовал "Ростов" на 16 тысяч евро за использование пиротехники

УЕФА принял решение оштрафовать "Ростов" за использование болельщиками пиротехники во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спарты" (1:1), сообщает пресс-служба организации. Сумма штрафа составила 16 тысяч евро.

Кроме того, на 50 тысяч евро был оштрафован "Сент-Этьен" за поведение болельщиков в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (0:3). Фанаты во время этого поединка использовали пиротехнику и бросали на поле посторонние предметы.