УЕФА опубликовал видео 10 лучших голов Лиги Европы сезона-2016/17

УЕФА разместил на официальном канале в YouTube видео 10 лучших голов в Лиге Европы сезона-2016/17. Лучшим был признан мяч полузащитника Леона Бэйли в матче между "Рапидом" и "Генком" (3:2).

В пятерку лучших также вошли мяч форварда "Фиорентины" Федерико Бернардески, забитый в матче с менхенгладбахской "Боруссией" (1:0), гол нападающего "Фенербахче" Муссы Соу в ворота "Манчестер Юнайтед" (2:1), удар форварда "Ромы" Эдина Джеко в игре с "Вильярреалом" (4:0), а также гол хавбека Корантена Толиссо во встрече "Лиона" с "Ромой" (4:2).

Победителем Лиги Европы стал "МЮ", в финале победивший "Аякс" со счетом 2:0.