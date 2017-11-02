УЕФА опроверг слухи о возможном отстранении киевского "Динамо" от еврокубков

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте сообщило, что УЕФА не открывал дело против клуба. Ранее появилось сообщение о том, что украинская команда может быть лишена лицензии на участие в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2017/18 из-за сокрытия долгов.

- Я могу подтвердить, что следственная палата органа по финансовому контролю клубов УЕФА не открывала расследование против "Динамо" (Киев) в отношении лицензии, полученной для участия в соревнованиях УЕФА сезона-2017/18, - приводит сайт киевлян текст письма руководителя финансового мониторинга и соответствия УЕФА Пабло Родригеса. - Более того, в отношении мониторинга просроченной кредиторской задолженности в течение сезона "Динамо" предоставило УЕФА все соответствующие подтверждающие документы, которые демонстрируют, что клуб является своевременно осуществившим задекларированные платежные обязательства.

В этом сезоне киевское "Динамо" выступает в групповом турнире Лиги Европы. Клуб из Украины после трех туров занимает первое место в квартете B, набрав 7 очков. Отрыв от занимающего вторую позицию "Янг Бойз" составляет 4 балла.