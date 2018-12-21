УЕФА обязал "Вардар" и "Левски" погасить долги под угрозой отстранения от еврокубков

УЕФА обязал македонский "Вардар" и болгарский "Левски" погасить просроченные кредиторские задолженности. В противном случае эти клубы будут отстранены от выступления в еврокубках на один сезон, информирует официальный сайт организации.

"Вардар" и "Левски" были также оштрафованы на 100 тысяч евро каждый. Македонский клуб должен погасить задолженность до 31 января 2019 года, болгарский - до 28 февраля 2019 года.

Также УЕФА оштрафовал португальский "Спортинг" на 50 тысяч евро за оплату задолженности после окончания предусмотренного срока.

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