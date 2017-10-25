УЕФА - о Ригони: "Зенит", чем вы его кормите?"

Пресс-служба УЕФА на своей странице в Твиттере опубликовала фотографии полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони. Отмечается статистика аргентинца в трех матчах Лиги Европы, в которых он забил пять мячей. При этом Ригони оформил хет-трих в матче 3-го тура против "Русенборга" (3:1).
"Зенит", чем вы его кормите?" - написано в Твиттере УЕФА.
Напомним, по итогам 3-го тура Ригони вошел в команду недели Лиги Европы. Аргентинец перешел в "Зенит" летом этого года. За это время он успел принять участие в 8 матчах и забить пять голов.
Статистика Эмилиано @EmiRigoni Ригони в #ЛигаЕвропы 🇦🇷💪– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 25 октября 2017 г.
👕 3
⚽️ 5 @zenit_spb, чем вы его кормите? 😉 pic.twitter.com/jmfHoJO22m
Zangezi
Намек на допинг? Шутки от уефа такие шутки
14:58
pobedaSpartak
бакланами запугивают
14:43
shur
Мельдоний
14:38
баламошка
Российскими бабушками они его кормят.
14:34