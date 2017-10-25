14:26 | Футбол — Лига Европы

УЕФА - о Ригони: "Зенит", чем вы его кормите?"

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Пресс-служба УЕФА на своей странице в Твиттере опубликовала фотографии полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони. Отмечается статистика аргентинца в трех матчах Лиги Европы, в которых он забил пять мячей. При этом Ригони оформил хет-трих в матче 3-го тура против "Русенборга" (3:1).

"Зенит", чем вы его кормите?" - написано в Твиттере УЕФА.

Напомним, по итогам 3-го тура Ригони вошел в команду недели Лиги Европы.  Аргентинец перешел в "Зенит" летом этого года. За это время он успел принять участие в 8 матчах и забить пять голов.

Три-гони. "Зенит" разобрался с "Русенборгом" 

 

 

 
 
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Zangezi

Намек на допинг? Шутки от уефа такие шутки

14:58

pobedaSpartak

бакланами запугивают

14:43

shur

Мельдоний

14:38

баламошка

Российскими бабушками они его кормят.

14:34