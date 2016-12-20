16:34 | ФУТБОЛ — Лига Европы

УЕФА о матче "Фенербахче" – "Краснодар": "Уверены, будут приняты все меры для обеспечения безопасности"

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Союз европейских футбольных ассоциаций отреагировал на запрос "СЭ" относительно условий проведения матча 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче""Краснодар", который должен пройти в Стамбуле 22 февраля, и вероятности переноса игры на нейтральную территорию.

Нам был прислан следующий ответ:

"Мы уверены, что клуб-хозяин и местные власти примут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность зрителей, футболистов и арбитров. На данный момент мы не можем предоставить вам какие-либо иные комментарии или подробности". (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (5)
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pushgun

В Минске тогда)))

18:53

bibik.i

а пожалуй скоро и нейтральных полей не останется в Европе, у кого ещё клык на Россию вырос?

18:41

ЮКИ

поставить пулемёты на вышках и можно играть!

17:26

баламошка

Лишь бы Федьку не взорвали.

16:47

shpasic

лучше один матч на нейтральном поле.

16:42

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