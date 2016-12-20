УЕФА о матче "Фенербахче" – "Краснодар": "Уверены, будут приняты все меры для обеспечения безопасности"

Союз европейских футбольных ассоциаций отреагировал на запрос "СЭ" относительно условий проведения матча 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" – "Краснодар", который должен пройти в Стамбуле 22 февраля, и вероятности переноса игры на нейтральную территорию.

Нам был прислан следующий ответ:

"Мы уверены, что клуб-хозяин и местные власти примут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность зрителей, футболистов и арбитров. На данный момент мы не можем предоставить вам какие-либо иные комментарии или подробности". (Александр БОБРОВ)