УЕФА о матче "Фенербахче" – "Краснодар": "Уверены, будут приняты все меры для обеспечения безопасности"

Союз европейских футбольных ассоциаций отреагировал на запрос "СЭ" относительно условий проведения матча 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" – "Краснодар", который должен пройти в Стамбуле 22 февраля, и вероятности переноса игры на нейтральную территорию.
Нам был прислан следующий ответ:
"Мы уверены, что клуб-хозяин и местные власти примут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность зрителей, футболистов и арбитров. На данный момент мы не можем предоставить вам какие-либо иные комментарии или подробности". (Александр БОБРОВ)
pushgun
В Минске тогда)))
18:53
bibik.i
а пожалуй скоро и нейтральных полей не останется в Европе, у кого ещё клык на Россию вырос?
18:41
ЮКИ
поставить пулемёты на вышках и можно играть!
17:26
баламошка
Лишь бы Федьку не взорвали.
16:47
shpasic
лучше один матч на нейтральном поле.
16:42