УЕФА назвал команду недели в Лиге Европы

УЕФА на своем официальном сайте назвала символическую сборную 5-го тура группового турнира Лиги Европы. В ней не оказалось ни одного россиянина или игрока, представляющего российские клубы.

Команда недели в Лиге Европы: Томаш Коубек ("Ренн"), Митчелл-Элия Вайзер ("Байер"), Захар Волков (БАТЭ), Жюль Кунде ("Бордо"), Андреас Ульмер ("Ред Булл"), Эмиль Смит Роув ("Арсенал"), Хакан Чалханоглу ("Милан"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Джермейн Ленс ("Бешикташ"), Абдулай Диаби ("Спортинг"), Каллум Хадсон-Одой ("Челси").



