УЕФА назначил матч "Прогрес" – "Уфа" на следующий день после встречи башкирского клуба с "Краснодаром"

РПЛ дала свои пояснения по поводу ситуации, сложившейся вокруг матча 3-го тура "Уфа" – "Краснодар". Он назначен на 13 августа, тогда как в пятницу официальный сайт УЕФА сообщил, что ответная встреча башкирского клуба в 3-м отборочном раунде Лиги Европы с люксембуржским "Прогресом" пройдет 14-го.

"Сегодня, 3 августа, во второй половине дня на официальном сайте УЕФА опубликована информация о назначении матчей 3-го отборочного раунда Лиги Европы: "Уфа" – "Прогрес" – 9 августа, "Прогрес" – "Уфа" – 14 августа, что исключает проведение матча "Уфа" – "Краснодар" в рамках 3-го тура РПЛ. В настоящее время РПЛ и ФК "Уфа" проводят консультации с УЕФА по разрешению сложившейся ситуации. О дате и времени вышеназванных матчей будет сообщено дополнительно", – говорится в официальном сообщении РПЛ.​