УЕФА наказал "Зенит" матчем при пустых трибунах

"Зенит" проведет ближайший домашний еврокубковый матч при пустых трибунах, информирует официальный сайт УЕФА. Такое решение принято как наказание за поведение болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом" (1:1).

Встреча состоялась 15 марта в Санкт-Петербурге. "Зениту" вменялось в вину бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун).

"Зенит" также оштрафован на 20 тысяч евро и дополнительно на 50 тысяч евро за расистское поведение болельщиков.