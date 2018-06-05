УЕФА наказал "Спартак" двумя выездными матчами без зрителей

22 февраля в Бильбао перед матчем "Атлетика" и "Спартака" было очень горячо. Фото REUTERS

УЕФА рассмотрел дисциплинарное дело по итогам матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" (1:2) в Бильбао.

Российский клуб наказан за использование пиротехники, бросание предметов на поле и беспорядки с участием болельщиков (около стадиона). "Спартак" оштрафован на 55 тысяч евро и, кроме того, ему запрещено продавать билеты на два ближайших выездных матча в еврокубках. Наказание включает еще одну игру условно с испытательным сроком на 2 года.

Испанцы получили наказание за такие же нарушения со стороны болельщиков, а также за плохую организацию матча. "Атлетик" заплатит 40 тысяч евро. Во время следующего матча на стадионе басков будет закрыт один сектор.

В сезоне-2018/19 "Спартак" стартует с 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

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