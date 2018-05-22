21:00 | Футбол — Лига Европы

УЕФА может исключить "Милан" из числа участников Лиги Европы

Главный тренер "Милана" Дженнаро ГАТТУЗО. Фото AFP
Главный тренер "Милана" Дженнаро ГАТТУЗО. Фото AFP

УЕФА отказал "Милану" в удовлетворении соглашения о соответствии клуба финансовому fair play, сообщает Football Italia. Слушание по делу "россонери" состоится в июне. Европейский союз отклонил предложение итальянского клуба по урегулированию финансовых проблем.

Таким образом, финансовая отчетность "Милана" будет тщательно проанализирована. Клубу грозят серьезные санкции: запрет на трансферную активность, крупный штраф, а также исключение из числа участников Лиги Европы.

Если УЕФА утвердит последний пункт, место "Милана", который занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, займет ставшая седьмой "Аталанта". Ее, в свою очередь, во втором квалификационном раунде второго по значимости еврокубка заменит "Фиорентина".

Напомним, УЕФА может применить санкции к "Милану" из-за того, что летом прошлого года клуб потратил на трансферы свыше 200 миллионов евро. Организация поставила под сомнение прозрачность этих сделок и, как следствие, соответствие команды финансовому fair play.

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